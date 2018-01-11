В Нидерландах оценили роль башкирских воинов в освобождении страны от войск Наполеона Фото: Халит Сафин

















В Нидерландах оценили роль башкирских воинов в освобождении страны от войск Наполеона Фото: Халит Сафин

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Исторические события, связанные с освобождением Нидерландов от войск Наполеона, и роль в них башкирских воинов — эта тема стала главной на круглом столе, который состоялся сегодня в Королевстве Нидерланды. Историки и общественные деятели Башкортостана и Нидерландов провели исторический анализ событий 1812-1813 годов. Представители научной общественности встретились в рамках фестиваля «Башкортостан — Нидерланды 2018» в голландском городе Вийе. Круглый стол прошел на территории старинной мельницы, построенной в 1703 году.

Встречу открыл мэр муниципалитета Ольст-Вийе господин Тон Стриен. В этом городке останавливались башкиры перед форсированием реки Эйсель. Мэр поприветствовал делегацию от имени жителей муниципалитета.

Директор музея Гелвинк-Хинлопен доктор Юрн Буйсман рассказал о событиях тех лет, проиллюстрировал путь, пройденный башкирскими воинами до Амстердама, показал картины, на которых запечатлены «северные амуры». Особое внимание он обратил на головные уборы башкирских воинов, которые очень нравились местным жителям и отличали наших земляков от всех остальных.

Юрн Буйсман весьма эмоционально представил картину тех лет, он ее знает не только по архивным документам — в годы освобождения от нашествия Наполеона его прадед был бургомистром местечка Вийе.

Директор научно-образовательного центра Военно-исторических исследований Башкирского государственного университета Рамиль Рахимов рассказал об экспедиции Александра фон Бенкендорфа в Нидерланды и результатах военных действий. Рамиль Рахимов напомнил, что обсуждаемые события связаны с 205 –летием освобождения Нидерландов от французского господства. Освободил страну отряд генерала Александра фон Бенкендорфа, впереди которого шел Первый башкирский конный полк вместе с казаками. Они и вели всю самую тяжелую боевую работу.

«Башкиры совершили невероятный подвиг, освободив Голландию, но тогда они не знали, что мы будем так дружить. Это событие, конечно же, укрепляет культурные и научные связи, — рассказал историк. — Местные ученые очень трепетно относятся к подвигам башкир, хотят изучать их, много рассказали интересных моментов, связанных с традициями, исторической памятью, которая сохранилась у жителей Нидерландов о том, какие были башкиры. Они героически сражались, но вели себя дружелюбно с местными жителями».

Выходец из Башкортостана, житель Лейпцига Ирек Баишев приветствовал участников круглого стола на башкирском языке и продемонстрировал игру на башкирском национальном инструменте — кубызе. Он рассказал, как участие башкир в освобождении Европы от Наполеона отражено в современной литературе.

Регистратор местного архива Геррит Коувенховен представил сохранившиеся документы о сооружении понтонной переправы при форсировании реки Эйсель и участии башкирских воинов в событиях тех лет.

О современных связях представителей научного, исторического и культурного сообщества рассказал участникам круглого стола сотрудник городского музея Джерард Наннинг. Он представил гостям из Башкортостана экспозицию музея.

Подводя итог встречи, Тон Стриен подчеркнул важность рассмотренных исторических событий в контексте современных отношений между Башкортостаном и Нидерландами. Он подчеркнул, что участие башкир в освобождении этих мест от захватчиков должны хорошо знать жители Вийе и Херде. Мэр Ольст-Вийе предложил организовать еще одну встречу с приглашением жителей всего городка, чтобы познакомить их с историческими событиями.

Начало современным культурным связям между Башкортостаном и Нидерландами было положено в 2013 году, когда в музее «Гелвинк» (г. Амстердам) прошла выставка, посвященная 200-летию освобождения Нидерландов русскими войсками от наполеоновского господства «1813 год: Голландия, освобожденная русскими».

С 2014 года Башкортостан успешно взаимодействует с нидерландским фондом «Искусство объединяет людей». В рамках международного культурно-образовательного проекта «Воображение» с участием голландского музыкального ансамбля «Hexagon», а также в целях развития гуманитарных связей между Нидерландами и Башкортостаном господин Буйсман вместе с супругой, доктором искусствоведения Анной Марией Дуней Вервей, посетил Уфу. В ходе визита Юрн Буйсман посетил Национальный музей РБ, ознакомился с экспозицией, посвященной Отечественной войне 1812 года, провел встречу с военным историком, кандидатом исторических наук, доцентом БГУ Рамилем Рахимовым.