УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В региональном этапе всероссийской олимпиады, стартовавшем сегодня, 11 января, в Башкортостане, будут участвовать школьники, набравшие необходимое количество баллов по итогам муниципального этапа олимпиады, а также победители и призеры регионального этапа предыдущего учебного года. Всего ожидается участие около 2500 одаренных учащихся.

Олимпиадный марафон продлится около 40 дней. Площадками для проведения испытаний станут вузы республики. В перечне всероссийской олимпиады 21 предмет, в том числе иностранные языки.

Сегодня в Башкирском государственном университете проходит олимпиада по французскому языку. По данным пресс-службы Минобразования РБ, из 45 участников муниципального этапа олимпиады в башкирскую столицу приглашены 14 победителей и призеров, показавших лучшие знания французского языка. Им предстоит пройти пять конкурсных испытаний. В первый день проводятся четыре теста в письменной форме: лексико-грамматический тест, понимание устного текста, понимание письменных текстов и продуцирование письменной речи. Во второй день школьников ждет устная часть, в которой определяется владение участника французским языком.

Справка. Всероссийская олимпиада школьников — самое масштабное интеллектуальное состязание в России, в котором ежегодно участвуют более 6 млн обучающихся.