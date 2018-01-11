Следственный комитет Башкирии проверит факт сноса дома в Уфе без ведома хозяина Фото: Стоп-кадр видео Следственный комитет Башкирии проверит факт сноса дома в Уфе без ведома хозяина Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Следственный комитет Башкирии заинтересовался историей сноса частной постройки в Уфе. Дом был снесен без ведома хозяина. По информации пресс-службы ведомства, по данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой установят, кто лишил уфимца и его семью крыши над головой и нарушены ли конституционные права мужчины.

Как сообщало агентство «Башинформ», дом Фардата Шайнурова снесли неизвестные в то время, когда он уезжал в командировку. Здание по улице Гафури, 68а, сравняли с землей вместе с мебелью, техникой и другими личными вещами горожан.

Отметим, что рядом с местом, где когда-то был дом Шайнуровых, ведется строительство многоэтажного дома. Чиновники и застройщик ответственность за снос дома на себя не взяли.