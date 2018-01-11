В Башкирии 11-летние школьники спасли товарища из воды, их имена внесут в Почетную книгу «Горячее сердце» Фото: администрация Шаранского района В Башкирии 11-летние школьники спасли товарища из воды, их имена внесут в Почетную книгу «Горячее сердце» Фото: администрация Шаранского района

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Юные жители села Акбарисово Шаранского района Башкирии, 11-летние Ильгиз Далжанов и Артём Урсаев, совершили настоящий мужской поступок, о котором вскоре узнает вся страна. Их имена внесут в Почетную книгу «Горячее сердце».

В мае 2017 года они спасли мальчика, поскользнувшегося на плоту и упавшего в глубокий водоем. За проявленное мужество администрация района наградила школьников благодарственными письмами. Узнав о подвиге, Всероссийский проект «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив решил вписать их имена в Почетную книгу, в которой выражается признание детям и подросткам, совершившим героические и мужественные поступки, и бескорыстно пришедшим на помощь людям.

«Родители Артёма и Ильгиза воспитали настоящих мужчин, способных на поступок, — написано в книге. — Пока они еще юные, но детство заканчивается быстро. А память остается. И ощущение собственной решительности, смелости, нужности, один раз испытанное, вряд ли забудется. И во взрослой жизни точно не будет лишним!».

Почетная книга «Горячее сердце» доступна на сайте Фонда.