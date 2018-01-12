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12 января Пятница

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Минэкономразвития Башкирии проводит «антикоррупционный» онлайн-опрос

ОБЩЕСТВО

Минэкономразвития Башкирии проводит «антикоррупционный» онлайн-опрос Фото: Карина Камаева

Минэкономразвития Башкирии проводит «антикоррупционный» онлайн-опрос Фото: Карина Камаева

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство экономического развития Башкирии в рамках мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений проводит соответствующий онлайн-опрос. Стать участником опроса может любой желающий.

«Нам важно знать Ваше личное мнение о положении дел с коррупцией в Вашем населенном пункте (районе, городе), в республике в целом. Это поможет улучшить работу государственных органов, нацеленную на противодействие коррупции, с учетом общественного мнения», отмечается на сайте ведомства.

Теги: опрос, коррупция
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