В Башкирии в новогодние каникулы более 10 тысяч человек заболели ОРВИ Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в новогодние каникулы более 10 тысяч человек заболели ОРВИ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В новом году заболеваемость ОРВИ в Башкортостане не превышает эпидпорог. За первую неделю нового года региональным Управлением Роспотребнадзора зарегистрировано порядка 10 300 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, что на 33% ниже последней недели 2017 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

С начала эпидемического сезона (с сентября 2017) на территории региона лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зафиксировано.

Медики призывают граждан не ходить заболевшими на работу, не водить простуженных детей в детсады и школы. На следующей неделе дети выйдут после каникул на учебу.

При первых признаках заболевания ОРВИ не рекомендуется заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу. Не стоит игнорировать и профилактические меры: носить маску, ее нужно менять каждые два часа, чаще мыть руки, стараться избегать контакта с больными людьми.