Радик Юльякшин обещал подарить для новой экспозиции в музей соцбыта в Санкт-Петербурге свои джинсы Фото: Рустем Валиахметов Радик Юльякшин обещал подарить для новой экспозиции в музей соцбыта в Санкт-Петербурге свои джинсы Фото: Рустем Валиахметов

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Заслуженный артист Башкортостана Радик Юльякшин, известный своим поклонникам как Элвин Грей, посетил казанский филиал Музея социалистического быта в Санкт-Петербурге. Для поп-исполнителя и его друзей экскурсию провели уже после закрытия учреждения, цитирует слова директора музея Рустема Валиахметова ИА «Татар-информ».

По словам руководителя музея, до личного знакомства он даже не слышал о Радике Юльякшине, но любимец публики «оказался хорошим, общительным парнем», отметил Рустем Валиахметов.

В завершение вечера директор музея взял у певца из Башкортостана номер телефона, чтобы в будущем попросить джинсы для новой выставки. В феврале здесь запланирована экспозиция «Джинсы как культ».