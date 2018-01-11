Известный травник Михаил Гордеев просит в долг у жителей Башкирии: рассчитываться он намерен услугами фитотерапевтов Фото: Олег Яровиков







Известный травник Михаил Гордеев просит в долг у жителей Башкирии: рассчитываться он намерен услугами фитотерапевтов Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Известный башкирский травник Михаил Гордеев обращается за помощью к жителям республики с просьбой помочь восстановить работу сгоревшего в новогодние праздники завода по производству лекарственных сборов. 3 января в металлическом ангаре в селе Русский Юрмаш, где собирались и фасовались фитосборы предприятия «Фитоцентр Гордеева», сгорело 47 тонн продукции, в том числе мед, а также фасовочные аппараты, шкафы, автоматические линии по резке, офисная техника. К счастью, обошлось без человеческих жертв, причина пожара сейчас устанавливается.

Сам руководитель фитоцентра оценивает нанесенный предприятию ущерб в сумму не менее 200 млн рублей. Но самое печальное — уничтожена работа огромного количества заготовителей, сетует Михаил Гордеев. На складе трудились 100 жителей села Русский Юрмаш и трех близлежащих маленьких деревень. Сейчас сотрудников приходится увольнять. Имущество завода не было застраховано, так как производство трав относится к категории повышенной пожароопасности. Оборудование было взято в кредит.

«Нанесенный урон можно будет восполнить только лет через 50. Сгоревшая продукция — это 2/3 всего заготовленного предприятием фитофонда. К счастью, у нас осталось около 17 тонн травы, которая хранилась в соседнем, маленьком ангаре. Есть травы, которые хранятся у заготовителей. Помощь предлагают такие же фитоцентры из других регионов России. Восстановить сгоревшее производство мы уже не сможем, будем искать другое помещение в Уфимском районе. Но хочется сохранить людей, которые трудились на этом производстве, заготовителей, пациентов нашего фитоцентра, ведь у нас выпускаются уникальные лечебные сборы, не имеющие аналогов. Мы — единственное предприятие в России, где для лечения людей используются натуральные средства растительного происхождения, — говорит Михаил Гордеев. — Поэтому мы обращаемся к общественности за денежной помощью, возможно, оборудованием, но не безвозмездно. Мы готовы брать у людей в долг — писать долговые расписки, а рассчитываться будем нашими услугами или продукцией — растительными лекарственными средствами, участием в оздоровительных акциях или сплавах, консультациями специалистов-фитотерапевтов. Мы считаем, что именно от жителей республики сейчас зависит сохранение фитотерапии как бренда Башкирии».

Оказать помощь центру можно, обратившись к коммерческому директору предприятия по телефонам 8-917-794-18-28 и 8-927-326-99-45. Подробная информация о сборе пожертвований в ближайшее время появится на сайте.

Справка. Сеть фитоцентров М.В. Гордеева насчитывает более 15 филиалов в Уфе, Стерлитамаке, Москве, Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Самаре, Набережных Челнах, Магнитогорске и других городах. Компания оказывает помощь на основе оригинальных методик по лечению и профилактике, разработанных уфимской школой фитотерапевтов.