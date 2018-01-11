Показатель доверия Владимиру Путину в декабре достиг годового максимума - 57,7% Фото: сайт Президента России Показатель доверия Владимиру Путину в декабре достиг годового максимума - 57,7% Фото: сайт Президента России

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина в декабре достиг годового максимума — 57,7%. Второе место по-прежнему занимает Сергей Шойгу (по последним данным — 18,0%). На фоне снижения показателя Дмитрия Медведева (до 12,9% в конце года), третью строчку рейтинга занял Сергей Лавров (13,3%). Павла Грудинина — недавно выдвинутого кандидата в президенты от партии КПРФ — в числе политиков, вызывающих доверие, по данным за 26-29 декабря, назвали 2,9% респондентов.

Рейтинги доверия политикам, одобрения работы государственных институтов, рейтинги партий представил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский — по данным за 25-29 декабря, 29,4% опрошенных сказали, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов. Фиксируется значительный рост антирейтинга Ксении Собчак (с 8,9% в начале декабря до 14,3% в конце) — по итогам года она вошла в Топ-3.

Показатель одобрения деятельности президента в декабре не демонстрировал заметных колебаний, среднее значение за 25-29 декабря — 83,6%. Оценки работы председателя Правительства и кабинета министров к концу года немного выросли — 54,5%, 59,6% соответственно. С ноября отмечается повышение рейтингов одобрения Государственной Думы и Совета Федерации (замеряются раз в месяц) — в декабре до 52,5% и 57,5%.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» после пиковых значений в середине декабря (54,4% — с 11 по 17), к концу года немного ослабил позиции (до 51,6%). Рейтинги ЛДПР и «Справедливой России» в декабре колебались в довольно узком диапазоне, по среднему за неделю 25-29 декабря они составили 10,2% и 4,3% соответственно. Рейтинг КПРФ на фоне последних событий пошел в рост и в конце года вышел на максимум — 11%.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в 2017 году. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Каждый день опрашиваются 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки — 4200 респондентов). Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней, — 1,9%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.