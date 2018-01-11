Союз журналистов России оказал материальную помощь ветеранам журналистики Башкирии Фото: автор Союз журналистов России оказал материальную помощь ветеранам журналистики Башкирии Фото: автор

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Союз журналистов России оказал существенную материальную помощь тем из представителей СМИ – членам СЖ РФ, кто остро нуждается в финансовой поддержке. Есть среди ветеранов и четверо журналистов из Башкортостана.

«Союз журналистов республики, после тщательного изучения положения ветеранов, на заседании Совета принял решение об оказании помощи больным онкологическими заболеваниями, — говорит консультант Союза журналистов РБ Мавлида Якупова. — Наша организация и коллеги, получившие материальную помощь, благодарит Союз журналистов России за понимание и внимание к своим представителям в регионах».

Всего более 180 ветеранов журналистики из 70 регионов страны получили материальную помощь от Союза журналистов России.

Общая сумма субсидии, выделенной на эти цели из федерального бюджета, составила 4,5 миллиона рублей. Субсидия распределялась по представлению региональных отделений Союза. Таким образом, каждый из ветеранов получил в виде материальной помощи от 20 до 30 тысяч рублей. Союз журналистов России планирует и в дальнейшем оказывать помощь ветеранам отечественной журналистики.