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11 января Четверг

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В Уфе республиканские больницы получили новые реанимобили на базе Mercedes-Benz

ОБЩЕСТВО

В Уфе республиканские больницы получили новые реанимобили на базе Mercedes-Benz Фото: medintech.kz

В Уфе республиканские больницы получили новые реанимобили на базе Mercedes-Benz Фото: medintech.kz

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Партия новых реанимобилей поступила в главные медицинские учреждения Башкирии. По три спецавтомобиля получили детская РКБ и РКБ имени Куватова, две машины направлены в Детскую городскую больницу №17. Именно в этих организациях работает Служба санитарной авиации республики. Стоимость восьми реанимобилей — 58 млн рублей, их приобретение оплатил республиканский бюджет.

Машины для детских больниц оснащены оборудованием для эвакуации детей, в том числе недоношенных новорожденных, отметили в администрации Орджоникидзевского района столицы.

Теги: реанимобили, больницы
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