На Старый Новый год в Башкирии похолодает до -34 градусов Фото: ИА «Башинформ» На Старый Новый год в Башкирии похолодает до -34 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Еще в начале рабочей недели синоптики Башгидрометцентра сообщили о надвигающихся на республику морозах. Грядущей ночью в некоторых районах столбики термометров опустятся до -27 градусов. Однако на Старый Новый год морозы станут еще крепче.

По данным специалистов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, суббота, 13 января, ожидается без осадков. Ночью температура воздуха упадет до -28 градусов, местами до -34.

Днем немного потеплеет: столбики термометров покажут отметку 18-23 градуса мороза.