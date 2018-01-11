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11 января Четверг

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На Старый Новый год в Башкирии похолодает до -34 градусов

ОБЩЕСТВО

На Старый Новый год в Башкирии похолодает до -34 градусов Фото: ИА «Башинформ»

На Старый Новый год в Башкирии похолодает до -34 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Еще в начале рабочей недели синоптики Башгидрометцентра сообщили о надвигающихся на республику морозах. Грядущей ночью в некоторых районах столбики термометров опустятся до -27 градусов. Однако на Старый Новый год морозы станут еще крепче.

По данным специалистов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, суббота, 13 января, ожидается без осадков. Ночью температура воздуха упадет до -28 градусов, местами до -34.

Днем немного потеплеет: столбики термометров покажут отметку 18-23 градуса мороза.

Теги: прогноз погоды
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