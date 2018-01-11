Интересный видеофакт: в Башкирии теленка перевозили в автомобиле, пристегнув ремнем безопасности Фото: Скриншот видео | Видео: БашДТП Интересный видеофакт: в Башкирии теленка перевозили в автомобиле, пристегнув ремнем безопасности Фото: Скриншот видео | Видео: БашДТП

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Необычное видео снял очевидец на камеру мобильного телефона в Чекмагушевском районе Башкирии.

На заправке его внимание привлек автомобиль ВАЗ-2107. На заднем сиденье машины находился маленький теленок, причем к перевозке животного автовладелец подошел ответственно. Загрузив теленка в транспортное средство, водитель не забыл пристегнуть его ремнем безопасности. Пока мужчина заправлял свой автомобиль, теленок спокойно сидел и наблюдал в окно за происходящим.

Рядом с водителем в «семерке» сидел пассажир. Видео опубликовано в группе «БашДТП».