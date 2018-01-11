Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.87 ↓

EUR 67.88 ↑

11 января Четверг

Уфа   °

Интересный видеофакт: в Башкирии теленка перевозили в автомобиле, пристегнув ремнем безопасности

ОБЩЕСТВО

Интересный видеофакт: в Башкирии теленка перевозили в автомобиле, пристегнув ремнем безопасности Фото: Скриншот видео | Видео: БашДТП

Интересный видеофакт: в Башкирии теленка перевозили в автомобиле, пристегнув ремнем безопасности Фото: Скриншот видео | Видео: БашДТП

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Необычное видео снял очевидец на камеру мобильного телефона в Чекмагушевском районе Башкирии.

На заправке его внимание привлек автомобиль ВАЗ-2107. На заднем сиденье машины находился маленький теленок, причем к перевозке животного автовладелец подошел ответственно. Загрузив теленка в транспортное средство, водитель не забыл пристегнуть его ремнем безопасности. Пока мужчина заправлял свой автомобиль, теленок спокойно сидел и наблюдал в окно за происходящим.

Рядом с водителем в «семерке» сидел пассажир. Видео опубликовано в группе «БашДТП».

Теги: перевозка домашнего скота
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть