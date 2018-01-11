Спокойствие! Только спокойствие: «МегаФон» запускает услугу «Родительский контроль» Фото: Мегафон Спокойствие! Только спокойствие: «МегаФон» запускает услугу «Родительский контроль» Фото: Мегафон

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

«МегаФон» запускает услугу «Родительский контроль», которая позволяет мамам и папам смотреть на карте, где находится ребенок, управлять настройками его телефона и ограничивать доступ к сайтам.

Согласно исследованию Google, российская молодежь от 13 до 24 лет — это первое цифровое поколение, взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в сети значительно больше времени, привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником является смартфон. Для безопасности детей «МегаФон» запустил услугу «Родительский контроль».

Мобильный интерфейс «Родительского контроля» позволяет следить за балансом телефона ребенка и пополнять его при необходимости, посмотреть на карте, где он находится, а также блокировать доступ к неподходящим для детей сайтам.

Для использования услуги нужно авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль ребенка, используя подсказки. На его номер будет отправлено SMS для получения согласия на управление. После подтверждения профиль станет активным.

Стоимость услуги за первый профиль ребенка составляет 5 рублей в день, а за каждый дополнительный ежедневно прибавляется по 1 рублю. Максимально можно добавить пять номеров.

В базовой версии вам доступно ограничение доступа к опасным сайтам и отслеживание местонахождения ребенка. Получить еще больше информации можно с помощью бесплатного Android-приложения, которое устанавливается на детский смартфон.

После этого родители смогут:

— следить за зарядом батареи и балансом;

— удаленно управлять звуком и интернетом на устройстве;

— получать более точные геоданные.

«Родительский контроль» — это еще одна услуга для семьи в нашей экосистеме сервисов. Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: система «Умный дом», «Радар», «МегаФон.Здоровье», — прокомментировал Артем Вильман, директор по новым услугам «МегаФона».

Подробнее о «Родительском контроле» здесь.