В Башкирии Роспотребнадзор снял с продажи 36 кг новогодних сладостей, предназначенных для детей Фото: Олег Яровиков В Башкирии Роспотребнадзор снял с продажи 36 кг новогодних сладостей, предназначенных для детей Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

18 партий кондитерских изделий в количестве 36,4 кг были сняты с продажи в связи с несоответствием нормативным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Башкортостану.

«Были проведены внеплановые проверки 35 объектов производства и реализации пищевых продуктов, в том числе прошедших аукционы на формирование детских новогодних подарков. Выявлены нарушения санитарного законодательства, требований технических регламентов, в том числе прохождения медицинского осмотра, гигиенического обучения, содержания помещений, реализации продуктов без указания маркировки, с нарушениями сроков годности, условий хранения», — говорится в сообщении ведомства.

За выявленные нарушения фасовочный цех был временно закрыт, материалы направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности.