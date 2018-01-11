Где расчистят дворы от снега 12 января: коммунальщики Уфы представили график
Где расчистят дворы от снега 12 января: коммунальщики Уфы представили график Фото: Олег Яровиков
Где расчистят дворы от снега 12 января: коммунальщики Уфы представили график Фото: Олег Яровиков
УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Жилищные организации Уфы представили график комплексной очистки дворов от снега и наледи на 12 января.
В Октябрьском районе уборка дворов от снега с применением спецтехники состоится по следующим адресам:
ул. Парковая, 18/3;
проспект Октября, 84, 86, 128, 128/1, 128/2,130, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4;
ул. Российская, 161, 161/3, 161/2, 165, 159;
Лесной проезд, 8, 8/1, 14/2, 16/1;
ул. Р. Зорге, 35/1, 43/1, 44, 45/3, 45/4, 46, 48/1, 48/2, 50/1;
ул. 50 лет СССР, 3, 5;
ул. Энтузиастов, 2, 4, 6;
ул. Лесотехникума, 28, 30, 32, 32/1, 34, 34/1;
бульвар Тюлькина, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3;
ул. Менделеева, 215, 215/1, 215/2.
ул. Б. Бикбая, 24/2, 24/3, 24/4, 26, 28, 30, 32, 38/2, 40, 42;
ул. М. Рыльского, 14/1, 18, 20, 20/1, 24;
ул. Набережная, 15/1, 17, 17/1, 19, 47, 47/1;
ул. Академика Королёва, 2, 4, 4/1, 27, 29, 29/1, 29/2, 31.
В Кировском районе аналогичные работы запланированы завтра по адресам:
ул. Ст. Кувыкина, 8, 14, 29;
ул. К.Маркса, 5/2, 5/3, 5/7;
ул. Менделеева,1;
ул. Пархоменко, 71;
ул. С. Перовской, 13/4, 27.
В Калининском районе очистят дворы по следующим адресам:
ул. Интернациональная, 127, 127/1, 129/2;
ул. Высоковольтная, 12;
ул. Т. Янаби, 45, 47;
ул. Первомайская, 27, 29, 59;
ул. Гончарова, 14,16;
ул. Орджоникидзе,12;
ул. Хакимова, 8;
ул. Черниковская, 81, 83;
ул. Олимпийская,1;
ул. Ферина, 17, 17/1;
ул. Фронтовых бригад, 3, 5;
ул. С. Богородская, 39.
В Ленинском районе уборка снега во дворах пройдет на ул. К.Маркса, 57а; ул. М.Карима, 47; ул. Ахметова, 300/1; ул. Гафури, 13/1.
В Орджоникидзевском районе комплексная очистка придомовых территорий запланирована по следующим адресам:
ул. Кольцевая, 25, 60, 62, 64, 135,137;
ул. Российская, 25;
ул. А.Ушакова, 90/1;
ул. Космонавтов, 18, 22;
ул. Кремлевская, 65, 67;
проспект Октября, 83/2, 87/3, 105, 131, 133, 162;
ул. Ульяновых, 46,
ул. Пионерская, 12/1, 13, 13/1, 14;
ул. Кулибина, 4а, 10;
ул. Российская, 25;
ул. Б. Хмельницкого, 94;
ул. Ломоносова, 42;
ул. Калинина, 17;
ул. Первомайская, 15.
В Демском районе очистят дворы на ул. Мусоргского, 25, 25/1; ул. Ухтомского, 11, 13; ул. Левитана, 8; ул. Аургазинская, 8; ул. Туринская, 2б; ул. Грозненская, 67/1, 67/2, 67/3.
В Советском районе аналогичные работы проведут по адресам:
проспект Октября, 6/3, 26/1, 37, 39;
ул. Айская, 54, 54/1, 56, 58;
ул. Цюрупы, 134;
ул. 50 лет Октября, 2, 4, 6/8;
ул. С. Халтурина, 41, 41/1, 43;
ул. Мингажева, 125;
ул. С. Злобина, 28/1, 28/2;
бульвар Ибрагимова, 47, 47/1.