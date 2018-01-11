Уфимец установил рекорд России, согнув руками за пять минут восемь гвоздей Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»





Уфимец установил рекорд России, согнув руками за пять минут восемь гвоздей Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Летом 2017 года уфимец Владимир Романов установил рекорд России, согнув голыми руками за пять минут восемь гвоздей. С обладателем необыкновенной богатырской силы встретилась съемочная группа ГТРК «Башкортостан».

То, чем занимается силач, называется бэндинг. Этот силовой вид спорта пока не очень известен в России. Уфимец увлекся им четыре года назад, увидев шоу питерских силачей, воспроизводящих трюки атлетов царской России. Чтобы достичь результата, ему пришлось много тренироваться. Сейчас богатырь с невиданной быстротой завязывает гвозди в узлы, гнет их в форме сердца, лопаты сворачивает в трубочку. Спортсмен может не только разрушать, но и создавать. Он плетет из металла украшения и предметы декора.

Владимир не собирается останавливаться на достигнутом и планирует вновь попасть в Книгу рекордов России. Глядя на отца, начал заниматься бэндингом и его старший сын. Он надеется, что когда-нибудь сможет побить его рекорд.