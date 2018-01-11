В Уфе водитель остановился посреди дороги, чтобы помочь бабушке перейти проспект Октября - видео
В Уфе водитель остановился посреди дороги, чтобы помочь бабушке перейти проспект Октября - видео Фото: Стоп-кадр видео
В Уфе водитель остановился посреди дороги, чтобы помочь бабушке перейти проспект Октября - видео Фото: Стоп-кадр видео
УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Добрый поступок уфимца попал в объектив видеорегистратора. На проспекте Октября бабушка остановилась посередине дороги. По всей видимости, женщина не успела перейти проезжую часть в районе остановки «Городской дворец культуры».
Водитель отечественного легкового автомобиля не проехал мимо: мужчина вышел из машины (хотя для него горел зеленый сигнал светофора) и помог пожилой женщине перейти дорогу.
Автомобилисты отметили достойный поступок уфимца в группе «БашДТП».