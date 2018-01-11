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11 января Четверг

Уфа   °

В Уфе водитель остановился посреди дороги, чтобы помочь бабушке перейти проспект Октября - видео

ОБЩЕСТВО

В Уфе водитель остановился посреди дороги, чтобы помочь бабушке перейти проспект Октября - видео Фото: Стоп-кадр видео

В Уфе водитель остановился посреди дороги, чтобы помочь бабушке перейти проспект Октября - видео Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Добрый поступок уфимца попал в объектив видеорегистратора. На проспекте Октября бабушка остановилась посередине дороги. По всей видимости, женщина не успела перейти проезжую часть в районе остановки «Городской дворец культуры».

Водитель отечественного легкового автомобиля не проехал мимо: мужчина вышел из машины (хотя для него горел зеленый сигнал светофора) и помог пожилой женщине перейти дорогу.

Автомобилисты отметили достойный поступок уфимца в группе «БашДТП».

Теги: Уфа, добрый поступок на дороге
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