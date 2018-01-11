УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

ИА REGNUM обратилось к интервью главы Башкирии Рустэма Хамитова интернет-изданию «Газета.Ru» в статье «Чем Башкирия интересна для «Газпрома» и «Роснефти»: интервью Хамитова».

Республиканские власти пытаются мобилизовать региональные элиты и нивелировать инфовбросы, — пишет агентство. — Не придя к общему мнению о своевременности изложения важных для региона тем, опрошенные ИА REGNUM эксперты отметили, что затронутые главой Башкирии вопросы видятся им в качестве главного направления развития региона.

Глава республики, которая в 2017 году привлекла более 300 млрд рублей инвестиций, рассказал о текущих и потенциальных инвесторах, модернизации и строительстве новых промышленных объектов, профицитном бюджете, взаимоотношениях с федеральным центром и о том, почему в контактах с госкорпорациями требуется специализированное ведомство по привлечению инвестиций. Уделялось внимание и взаимоотношениям с КНР.

Обзор СМИ и событий Башкирии с 1 по 9 января, который ИА REGNUM назвало «Гранты, налоги, два праздника: начало года в Башкирии» начинается с утверждения, что «первые дни нового 2018 года в Башкирии не принесли сенсаций» и что «интервью главы региона Рустэма Хамитова, данное им интернет-изданию «Газета.Ru», могло стать центральным событием начала января, но осталось незамеченным. Жителей республики привлекали легкие, позитивные новости на праздничную тематику, в соцсетях обсуждалось убранство ледовых городков и доступность мест, где можно кататься с ледяных горок». Хотя предыдущее сообщение агентства говорит об обратном – интервью было замечено.

А ИА REGNUM заметило и другое событие: «По сообщениям ряда СМИ, 4 января Рустэм Хамитов подписал указ о грантах в области сохранения и развития государственных и родных языков. В соответствии с указом с 1 января 2018 года учреждены ежегодно выделяемые гранты главы республики в размере 50 млн рублей на поддержку инициатив организаций культуры, образования, науки, средств массовой информации, спорта и молодёжной политики, общественных организаций по сохранению и развития государственных языков Башкортостана, родных языков народов, проживающих в республике, а также башкирского языка за пределами региона».

ТАСС сообщает, что «В Уфе пройдет первый российско-китайский конгресс по лечению сердечных заболеваний», а «Организаторами от РФ выступят Минздрав России и правительство Башкирии».

«Первый российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, в котором примут участие около 2 тыс. экспертов сферы здравоохранения, пройдет в Уфе 14-15 июня. Об этом сообщили в среду в Конгресс-бюро Башкортостана.

"Для развития научного сотрудничества в сфере здравоохранения между РФ и КНР в июне состоится Первый конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Ожидается свыше 2 тыс. участников из этих государств, а также стран СНГ и дальнего зарубежья", — говорится в сообщении.

В рамках конгресса будут организованы пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений отечественной и зарубежной медицинской промышленности. Эксперты обсудят, в частности, новые стратегии диагностики и лечения сердечной недостаточности, актуальные проблемы трансплантации сердца, современные тенденции кардиохирургии, уточнили в бюро».

Интерфакс-Россия передает, что «Башкирия установила МРОТ в 10,9 тыс руб»:

Минимальный размер оплаты труда в Башкирии увеличен до 10,9 тыс. рублей, сообщила пресс-служба министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ в среду.

"С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России устанавливается в размере 9 тыс. 489 рублей. Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 года, заработная плата работника не может быть ниже МРОТ, увеличенного на районный коэффициент. Таким образом, с учетом действующего в республике уральского коэффициента в размере 15% минимальная зарплата в Башкирии с 1 января должна составлять 10 тыс. 912 рублей", — говорится в сообщении.

«Российская газета» в сообщении «Студента поддержат» показывает, что «С 1 января 2018 года почти 16 тысяч малоимущих студентов из Башкирии, которые воспитываются в полных семьях, начнут получать социальные стипендии.

Ранее такого права они лишились в связи с изменениями в ФЗ "Об образовании в РФ" и республиканском законодательстве.

Дело в том, что вступившие с 1 января 2017 года изменения в законодательстве ограничили право на получение социальной стипендии студентов из полных семей. Раньше она предоставлялась на основании справки, подтверждающей, что семья имеет статус малоимущей, а после законодательных новшеств потребовалась другая справка: о том, что студент получает социальное пособие. Его в Башкирии выдавали лишь ребятам из многодетных и неполных малоимущих семей. Сейчас же эту несправедливость ликвидировали, расширив список льготников. Правительство Башкирии издало специальное постановление, где закреплено право малоимущих студентов на льготу.

— Благодаря этому почти 16 тысяч человек снова наделили правом получения социальной стипендии, — пояснила министр образования республики Гульназ Шафикова».

«Известия» публикуют новость о деятельности Управляющей компании ООО «Коммунальщик», в управлении которой находятся 34 многоквартирных дома, и которая чуть не оставила их жильцов без газа и света, задолжав ресурсоснабжающим организациям 7,3 млн рублей и более 900 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.