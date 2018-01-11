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11 января Четверг

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В Уфе эвакуируют автомобили, мешающие расчистке снега

ОБЩЕСТВО

В Уфе эвакуируют автомобили, мешающие расчистке снега Фото: Олег Яровиков

В Уфе эвакуируют автомобили, мешающие расчистке снега Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В столице Башкирии эвакуируют автомобили, мешающие расчистке дорог от снега.

Накануне на улице Батырской прошел рейд по эвакуации брошенных машин – водители игнорируют требования дорожных знаков и оставляют транспорт вдоль дороги.

«Такая работа будет вестись повсеместно в соответствии с графиком», – подчеркнул заместитель начальника УЖХ администрации Кировского района Уфы Антон Тарасов.

Уфимцев призывают парковать личный транспорт согласно правилам дорожного движения. Иначе их автомобили могут быть эвакуированы.

Теги: снег, автомобили
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