В Уфе эвакуируют автомобили, мешающие расчистке снега
В Уфе эвакуируют автомобили, мешающие расчистке снега Фото: Олег Яровиков
В Уфе эвакуируют автомобили, мешающие расчистке снега Фото: Олег Яровиков
УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В столице Башкирии эвакуируют автомобили, мешающие расчистке дорог от снега.
Накануне на улице Батырской прошел рейд по эвакуации брошенных машин – водители игнорируют требования дорожных знаков и оставляют транспорт вдоль дороги.
«Такая работа будет вестись повсеместно в соответствии с графиком», – подчеркнул заместитель начальника УЖХ администрации Кировского района Уфы Антон Тарасов.
Уфимцев призывают парковать личный транспорт согласно правилам дорожного движения. Иначе их автомобили могут быть эвакуированы.