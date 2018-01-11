В Госдуму внесен законопроект об увольнении за пьянство на работе Фото: автор В Госдуму внесен законопроект об увольнении за пьянство на работе Фото: автор

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Госдуму в среду, 10 января, внесен законопроект об увольнении за пьянство на работе. Об этом сообщают «Известия».

Законопроект закрепляет право работодателей отправлять своих работников на тестирование на алкоголь или наркотики. В случае отказа пройти освидетельствование сотрудники могут быть уволены, говорится в тексте.

Авторами инициативы выступили сенаторы Татьяна Кусайко, Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Башкин, а также депутат Госдумы Николай Говорин. Парламентарии напоминают, что, согласно Трудовому кодексу РФ, появление сотрудника на работе пьяным или в состоянии наркотического опьянения является грубым нарушением, за которое нужно увольнять. При этом отмечается, что действующее законодательство не содержит механизма, позволяющего работодателю эффективно бороться с пьянством и наркоманией на производстве.

В документе уточняется, что направление на медосвидетельствование должно вручаться работнику под роспись с обязательным указанием даты и времени. Сотрудник должен пройти процедуру в течение двух часов с момента его получения. Нежелание сотрудника пройти медосвидетельствование будет рассматриваться как доказательство состояния опьянения.