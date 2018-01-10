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МЧС России объявило 2018 год Годом культуры безопасности

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

МЧС России объявило 2018 год Годом культуры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение комплекса мероприятий, предусмотренных в наступающем году, направлено на повышение культуры безопасности в различных сферах деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения, придание нового импульса развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках Года культуры безопасности в 2018 году по всей стране пройдут информационно-профилактические мероприятия, дни открытых дверей и уроки безопасности, к участию в которых будут привлечены самые широкие слои населения, представители органов государственной власти, бизнеса и других референтных групп.

МЧС России совместно с заинтересованными ведомствами реализует Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций до 2030 года и Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года. Пройдут всероссийские командно-штабные учения и тренировки, месячники безопасности, крупные международные соревнования, уроки мужества и конкурсы профессионального мастерства.

Проведение Года культуры безопасности будет способствовать развитию у населения твердых теоретических знаний и практических навыков в области безопасности жизнедеятельности, а также получению специалистами всех органов государственной власти уникального опыта в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Теги: мчс
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