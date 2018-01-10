Беременной жительнице Уфы требуется донорская кровь Фото: Олег Яровиков Беременной жительнице Уфы требуется донорская кровь Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе женщина на седьмом месяце беременности впала в кому. Ей срочно требуется донорская кровь.

«Нужны доноры для Федоровой Дарьи Вячеславовны 1999 года рождения. Лежит в городской больнице в коме на седьмом месяце беременности. Заранее всем спасибо», — обратился участник группы «Я донор Уфа» «ВКонтакте».

Кровь можно будет сдать по адресу: г. Уфа, ул. Батырская, 41/1 (Республиканская станция переливания крови), в будние дни с 08.00 до 15.00, в субботу с 08.00 до 13.00.

Группа крови донора значения не имеет.