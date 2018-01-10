В Уфе перекроют движение по улице Кирова
УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
В Уфе с 11 по 13 января будет перекрыто движение транспорта по улице Кирова: на участке протяженностью 150 метров — от улицы Ленина до торгового павильона (ул. Ленина, 31/33а). На указанном участке дороги будут вестись работы по прокладке и врезке газопровода. Цель — газоснабжение теплогенераторной административного здания на пересечении улиц Ленина и Кирова.
Городские службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, автомобилистов — заранее планировать свой маршрут.