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11 января Четверг

Уфа   °

В Уфе перекроют движение по улице Кирова

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе с 11 по 13 января будет перекрыто движение транспорта по улице Кирова: на участке протяженностью 150 метров — от улицы Ленина до торгового павильона (ул. Ленина, 31/33а). На указанном участке дороги будут вестись работы по прокладке и врезке газопровода. Цель — газоснабжение теплогенераторной административного здания на пересечении улиц Ленина и Кирова.

Городские службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, автомобилистов — заранее планировать свой маршрут.

Теги: перекрытие дорог
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