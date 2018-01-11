В Башкирии стартовал опрос по занятости населения Фото: Depositphotos.com В Башкирии стартовал опрос по занятости населения Фото: Depositphotos.com

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минтруд Башкирии объявил о проведении социологического опроса для обеспечения эффективности деятельности центров занятости населения.

Информация, полученная в результате проведения опроса, будет использована для совершенствования работы центров занятости населения и повышения качества предоставления государственных услуг в этой сфере.

Опрос проводится анонимно, все ответы обрабатываются автоматически. Принять участие в опросе можно до 10 февраля.