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11 января Четверг

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В Башкирии стартовал опрос по занятости населения

ОБЩЕСТВО

В Башкирии стартовал опрос по занятости населения Фото: Depositphotos.com

В Башкирии стартовал опрос по занятости населения Фото: Depositphotos.com

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минтруд Башкирии объявил о проведении социологического опроса для обеспечения эффективности деятельности центров занятости населения.

Информация, полученная в результате проведения опроса, будет использована для совершенствования работы центров занятости населения и повышения качества предоставления государственных услуг в этой сфере.

Опрос проводится анонимно, все ответы обрабатываются автоматически. Принять участие в опросе можно до 10 февраля.

Теги: опрос, занятость населения
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