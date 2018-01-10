Привлекать молодежь на выборы будут с помощью селфи - СМИ Фото: ИА «Башинформ» Привлекать молодежь на выборы будут с помощью селфи - СМИ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Для регионов разработаны рекомендации по повышению явки на выборах 2018 года. Среди них — проекты под названием «Большие семейные игры», «Фото на выборах» и школьные референдумы, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Один из проектов предлагает участникам сделать селфи с избирательных участков, выложить их в соцсети и таким образом принять участие в конкурсе снимков, победители которого получат призы.

В презентации конкурса «Фото на выборах» говорится, что его цель — «мобилизовать избирателей 18-39 лет», а также «создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках». Федеральный центр поставил задачу превратить выборы в марте 2018-го в праздник. Речь идет именно о дне голосования, когда нужно создать праздничное настроение на избирательных участках, это поможет повысить явку.

Каждый регион должен зарегистрировать свой домен, посвященный конкурсу, поясняют два близких к Кремлю собеседника РБК.

Для участия в конкурсе избиратель должен проголосовать на выборах, а затем сфотографироваться в специальных фоторамках, которые установят на избирательных участках. Помогать гражданам с фотографиями будут волонтеры, которые, как предполагается, станут раздавать и листовки с условиями конкурса. Участникам мероприятия предложат разместить свои снимки в Instagram или во «ВКонтакте» с хэштегом конкурса и хэштегом с названием города.

До 22 марта в регионах будет проходить голосование за лучшие снимки. 25 марта предполагается подвести итоги, до 1 апреля — наградить победителей.

В качестве призов, как ожидается, будут вручаться iPhone и iPad, сказали два собеседника РБК.