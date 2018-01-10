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Министр лесного хозяйства Башкирии пожаловался на кадровую проблему в отрасли

ОБЩЕСТВО

Министр лесного хозяйства Башкирии пожаловался на кадровую проблему в отрасли Фото: Олег Яровиков

Министр лесного хозяйства Башкирии пожаловался на кадровую проблему в отрасли Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов пожаловался на недостаточно высокий уровень подготовки специалистов в отрасли. Об этом руководитель ведомства заявил на заседании Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания — Курултая РБ.

По словам Марата Шарафутдинова, средний возраст работников центрального аппарата министерства сегодня составляет 44 года, работников лесного хозяйства в целом — 54 года.

«Честно говоря, что выпускники лесхозтехникума, что выпускники аграрного университета, в частности специалисты лесного хозяйства, не устраивают нас по качеству», — отметил министр.

Решить проблему, по его мнению, должно соглашение по подготовке кадров, заключенное с БГАУ.

«Я предложил закрепить преподавателей за нашими лесхозами, чтобы они сами увидели, из чего состоит лесное хозяйство. Потому что по книгам сегодня готовить специалистов нереально. У нас нет времени, получив специалиста, еще целый год учить его в министерстве», — заявил Марат Шарафутдинов.

Изменения должны коснуться и Уфимского лесотехнического техникума, подведомственного Минлесхозу Башкирии. По словам главы министерства, преподавание должно вестись в «практическом русле с завязкой на лесхозы».

Теги: Госсобрание РБ, Минлесхоз РБ
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