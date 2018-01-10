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В Башкирии для обслуживания предвыборной кампании был выделен спецавтомобиль

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

В Башкирии для обслуживания предвыборной кампании был выделен спецавтомобиль

Фото: Книжная палата РБ

В Башкирии для обслуживания предвыборной кампании был выделен спецавтомобиль

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Как в республике использовался спецавтомобиль во время предвыборной кампании, рассказала газета «Красная Башкирия» в декабре 1947 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

«Управление по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров БАССР получило из Горьковского автозавода им. Молотова большой специализированный автомобиль, предназначенный под передвижную библиотеку», — информировала газета.

Передвижная библиотека предназначалась для оказания помощи в самообразовании сельчан, а также для снабжения колхозных и районных библиотек литературой.

«Сейчас идет подготовка к ее оборудованию, — рассказывает издание. — Подобрано три тысячи экземпляров книг, брошюр на политические и сельскохозяйственные темы, новейшая художественная литература».

На спецмашине также имелась звуковая киноустановка.

«На днях машина отправится в Благовещенский, Бирский, Мишкинский районы по обслуживанию предвыборной кампании. В колхозы этих районов она доставит выборные материалы, литературу. Избирателям будут также показаны кинокартины», — говорится в газете.

Выборы в местные Советы депутатов, под которыми подразумевались и областные Советы, были проведены 21 декабря 1947 года.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, выборы, агитация
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