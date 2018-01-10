ЕГЭ-2018: стало известно количество сдающих экзамены в Башкирии Фото: ИА «Башинформ» ЕГЭ-2018: стало известно количество сдающих экзамены в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане Единый госэкзамен в этом году будут сдавать более 18 тысяч одиннадцатиклассников, сообщили в Минобразования РБ.

Традиционно итоговые испытания пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

Досрочный этап состоится с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля, дополнительный — с 4 по 15 сентября.

В 2018 году никаких существенных изменений в ЕГЭ не будет. Демонстрационные версии экзаменационных заданий по всем предметам уже опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Каждый может с ними ознакомиться и продолжать готовиться к сдаче ЕГЭ.

ГИА в республике будут сдавать более 41 тысячи девятиклассников. Для них в этом году в итоговой аттестации изменений также не будет. Им предстоит написать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математику) и два предмета по выбору.