В Уфе пройдет конгресс российских и китайских кардиологов Фото: miami-mama.com В Уфе пройдет конгресс российских и китайских кардиологов Фото: miami-mama.com

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в июне состоится I Российско-Китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает АНО Конгресс-бюро Башкортостана. Форум проводится в целях дальнейшего развития в сфере здравоохранения между Российской Федерацией и КНР.

Ожидается участие свыше двух тысяч специалистов. В рамках конгресса будут организованы пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений отечественной и китайской медицинской промышленности.

Проведению конгресса предшествовала большая работа и взаимодействие в области кардиологии специалистов обеих стран, отметили в Конгресс-бюро.

Организаторы: Минздрав РФ, правительство Башкортостана, БГМУ, Харбинский медицинский университет, Первый Московский медуниверситет, Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов, Ассоциация вузов «Волга-Янцзы».