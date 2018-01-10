Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.87 ↓

EUR 67.88 ↑

11 января Четверг

Уфа   °

В Уфе пройдет конгресс российских и китайских кардиологов

ОБЩЕСТВО

В Уфе пройдет конгресс российских и китайских кардиологов Фото: miami-mama.com

В Уфе пройдет конгресс российских и китайских кардиологов Фото: miami-mama.com

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в июне состоится I Российско-Китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает АНО Конгресс-бюро Башкортостана. Форум проводится в целях дальнейшего развития в сфере здравоохранения между Российской Федерацией и КНР.

Ожидается участие свыше двух тысяч специалистов. В рамках конгресса будут организованы пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений отечественной и китайской медицинской промышленности.

Проведению конгресса предшествовала большая работа и взаимодействие в области кардиологии специалистов обеих стран, отметили в Конгресс-бюро.

Организаторы: Минздрав РФ, правительство Башкортостана, БГМУ, Харбинский медицинский университет, Первый Московский медуниверситет, Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов, Ассоциация вузов «Волга-Янцзы».

Теги: кардиология, конгресс, Китай
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть