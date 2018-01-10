Уфимец задолжал своим четверым детям 11 миллионов рублей алиментов Фото: из открытых источников Уфимец задолжал своим четверым детям 11 миллионов рублей алиментов Фото: из открытых источников

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимец задолжал своим четверым несовершеннолетним детям от первого брака 11 млн рублей алиментов. Как сообщает пресс-служба судебных приставов республики, мужчина безответственно относился к своим родительским обязанностям — платил алименты не вовремя и не в полном объеме, в течение продолжительного времени скрывался.

Судебные приставы применили к неплательщику комплекс мер принудительного исполнения: запретили выезд за границу, продажу квартиры, арестовали ценные бумаги.

После этого должник был найден, сейчас он уже оплатил часть задолженности перед своими детьми.