Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.87 ↓

EUR 67.88 ↑

11 января Четверг

Уфа   °

Уфимец задолжал своим четверым детям 11 миллионов рублей алиментов

ОБЩЕСТВО

Уфимец задолжал своим четверым детям 11 миллионов рублей алиментов Фото: из открытых источников

Уфимец задолжал своим четверым детям 11 миллионов рублей алиментов Фото: из открытых источников

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимец задолжал своим четверым несовершеннолетним детям от первого брака 11 млн рублей алиментов. Как сообщает пресс-служба судебных приставов республики, мужчина безответственно относился к своим родительским обязанностям — платил алименты не вовремя и не в полном объеме, в течение продолжительного времени скрывался.

Судебные приставы применили к неплательщику комплекс мер принудительного исполнения: запретили выезд за границу, продажу квартиры, арестовали ценные бумаги.

После этого должник был найден, сейчас он уже оплатил часть задолженности перед своими детьми.

Теги: судебные приставы, алименты
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть