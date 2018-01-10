В Пенсионном фонде разъяснили причины отказов в назначении пенсии по старости Фото: ИА «Башинформ» В Пенсионном фонде разъяснили причины отказов в назначении пенсии по старости Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В получении страховой пенсии по старости могут отказать в связи с недостаточным стажем, а также с нехваткой пенсионных баллов, пояснили в Пенсионном фонде РФ. При этом на социальную пенсию граждане претендовать могут. Она назначается на пять лет позже страховой: женщинам в 60 лет, мужчинам в 65.

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия», — цитирует пресс-службу ведомства РБК.

Средний размер страховой пенсии по старости в РФ равен 14 075 рублям, размер социальной пенсии 9045 рублям. При этом для получения страховой пенсии по старости в прошлом году необходимо было иметь восемь лет трудового стажа и 11,4 пенсионных балла. Эти критерии повышаются с каждым годом. К 2022 году для получения пенсии по старости будет необходимо иметь 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, уточняет РБК.

Страховая пенсия выплачивается гражданину для компенсации дохода, который он получал в период трудовой деятельности. Также она может назначаться по инвалидности и предоставляться нетрудоспособным членам семьи в случае смерти кормильца. Пенсионные баллы, необходимые для назначения страховой пенсии, зависят от размера уплаченных в пенсионную систему взносов, а также от длительности трудового стажа.