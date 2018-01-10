КВНщики из Башкирии участвуют в 29-м Международном фестивале КВН в Сочи Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ КВНщики из Башкирии участвуют в 29-м Международном фестивале КВН в Сочи Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Более шести команд из Башкирии отправились в Сочи на 29-й Международный фестиваль КВН. Среди них «Сборная башкирской лиги», «Как все», «Три буквы», «Н», «Лица республики», «Теплый пол».

В пресс-службе министерства молодежной политики и спорта республики уточнили, что некоторые башкирские КВНщики уже штурмовали сочинский фестиваль клуба. В прошлом году там побывала «Сборная башкирской лиги» и получила рейтинг. Позднее уфимских ребят на «Летний кубок-2017» лиги Ала-Тоо пригласили чемпионы Высшей лиги КВН «Азия MIX» (Кыргызстан).

«В команде «БашДрайв» играют действующие игроки Башкирской лиги, которые выступали в финале Высшей лиги РБ, в Сочи они едут впервые. Эта команда также играла на фестивалях в Казахстане», — рассказали в ведомстве.

Международный фестиваль КВН проходит ежегодно в олимпийской столице России. В 2018 году он состоится с 4 по 17 января. У каждой команды из любой лиги клуба на этом фестивале есть шанс попасть в Высшую лигу и выступить на главной сцене игры.