В Уфе опубликован график очистки дворов на 11 января
В Уфе опубликован график очистки дворов на 11 января Фото: Олег Яровиков
В Уфе опубликован график очистки дворов на 11 января Фото: Олег Яровиков
УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Жилищные организации башкирской столицы представили график комплексной очистки дворов от снега на 11 января.
В Октябрьском районе уборка дворов с применением спецтехники запланирована по следующим адресам:
ул. Парковая, 2/1, 4/1, 6/2, 6/3, 12, 14;
ул. Шафиева, 18, 20, 22;
пр. Октября, 66/3, 66/2, 66а, 68/1, 84/2, 84/3, 86/1, 88, 88/1;
ул. Комсомольская, 153, 153/1, 157, 157/1;
ул. Российская, 98, 98/1, 92, 94, 96, 96/1, 96/2, 94/2;
Уфимское шоссе, 8, 8/1;
ул. Зеленогорская, 3, 5, 7, 9, 11;
Лесной проезд, 6/2, 6/3, 14, 14/1;
бульвар Молодежный, 6, 8, 10;
ул. Р. Зорге, 31/2;
ул. Б. Бикбая, 12/3, 18, 20, 22, 24,24/1;
ул. М. Рыльского, 8, 10/1, 12, 12/1, 12/2;
ул. Набережная, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 41/2, 43, 43/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4;
ул. Маршала Жукова, 18;
ул. А. Королева, 2/1, 2/2.
В Кировском районе аналогичные работы состоятся по адресам:
ул. Генерала Горбатова, 3;
ул. Ст. Кувыкина,14/2, 17/1;
ул. К. Маркса,17/19;
ул. З. Расулева, 8;
ул. Пархоменко, 69;
ул. Мубарякова,13;
ул. Амантая,7/1;
В Калининском районе уборка снега во дворах пройдет завтра по следующим адресам:
ул. Свободы, 1, 3, 5, 8;
ул. Кольцевая, 166;
ул. Интернациональная, 189, 191;
ул. Б. Хмельницкого, 55/1, 57/1;
ул. Высоковольтная, 8, 10;
ул. Т. Янаби, 57, 59/1;
ул. Мушникова, 10;
ул. Транспортная, 30/4;
ул. Первомайская, 43, 45.
В Ленинском районе очистят снег на ул. К. Маркса, 57; ул. Достоевского, 45; ул. Ахметова, 300/2; ул. Гафури, 13.
В Орджоникидзевском районе комплексная уборка придомовых территорий пройдет по следующим адресам:
ул. Калинина, 35, 37, 39;
ул. Российская, 31;
ул. Б. Хмельницкого, 69;
ул. Космонавтов, 20;
ул. Свободы, 34, 38/1, 40, 42;
пр. Октября, 87/2, 103, 127;
ул. Ульяновых, 44;
ул. Пионерская, 10а, 11, 11/1;
ул. Мира, 39.
В Демском районе очистят дворы на ул. Правды, 2, 4, 4/1, 6, 20/1, 20/2, 20/3, 25 и ул. Ухтомского, 10, 12, 14.
В Советском районе придомовые территории будут расчищены по следующим адресам:
пр. Октября, 3, 3/1, 6/2, 28;
ул. Айская, 50, 52;
ул. Цюрупы, 98,100;
ул. Достоевского, 97;
ул. Мингажева, 123/1;
ул. С. Злобина, 28, 34/2, 46/6;
ул. Р. Зорге, 40.