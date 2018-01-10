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10 января Среда

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В Уфе опубликован график очистки дворов на 11 января

ОБЩЕСТВО

В Уфе опубликован график очистки дворов на 11 января Фото: Олег Яровиков

В Уфе опубликован график очистки дворов на 11 января Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жилищные организации башкирской столицы представили график комплексной очистки дворов от снега на 11 января.

В Октябрьском районе уборка дворов с применением спецтехники запланирована по следующим адресам:

ул. Парковая, 2/1, 4/1, 6/2, 6/3, 12, 14;

ул. Шафиева, 18, 20, 22;

пр. Октября, 66/3, 66/2, 66а, 68/1, 84/2, 84/3, 86/1, 88, 88/1;

ул. Комсомольская, 153, 153/1, 157, 157/1;

ул. Российская, 98, 98/1, 92, 94, 96, 96/1, 96/2, 94/2;

Уфимское шоссе, 8, 8/1;

ул. Зеленогорская, 3, 5, 7, 9, 11;

Лесной проезд, 6/2, 6/3, 14, 14/1;

бульвар Молодежный, 6, 8, 10;

ул. Р. Зорге, 31/2;

ул. Б. Бикбая, 12/3, 18, 20, 22, 24,24/1;

ул. М. Рыльского, 8, 10/1, 12, 12/1, 12/2;

ул. Набережная, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 41/2, 43, 43/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4;

ул. Маршала Жукова, 18;

ул. А. Королева, 2/1, 2/2.

В Кировском районе аналогичные работы состоятся по адресам:

ул. Генерала Горбатова, 3;

ул. Ст. Кувыкина,14/2, 17/1;

ул. К. Маркса,17/19;

ул. З. Расулева, 8;

ул. Пархоменко, 69;

ул. Мубарякова,13;

ул. Амантая,7/1;

В Калининском районе уборка снега во дворах пройдет завтра по следующим адресам:

ул. Свободы, 1, 3, 5, 8;

ул. Кольцевая, 166;

ул. Интернациональная, 189, 191;

ул. Б. Хмельницкого, 55/1, 57/1;

ул. Высоковольтная, 8, 10;

ул. Т. Янаби, 57, 59/1;

ул. Мушникова, 10;

ул. Транспортная, 30/4;

ул. Первомайская, 43, 45.

В Ленинском районе очистят снег на ул. К. Маркса, 57; ул. Достоевского, 45; ул. Ахметова, 300/2; ул. Гафури, 13.

В Орджоникидзевском районе комплексная уборка придомовых территорий пройдет по следующим адресам:

ул. Калинина, 35, 37, 39;

ул. Российская, 31;

ул. Б. Хмельницкого, 69;

ул. Космонавтов, 20;

ул. Свободы, 34, 38/1, 40, 42;

пр. Октября, 87/2, 103, 127;

ул. Ульяновых, 44;

ул. Пионерская, 10а, 11, 11/1;

ул. Мира, 39.

В Демском районе очистят дворы на ул. Правды, 2, 4, 4/1, 6, 20/1, 20/2, 20/3, 25 и ул. Ухтомского, 10, 12, 14.

В Советском районе придомовые территории будут расчищены по следующим адресам:

пр. Октября, 3, 3/1, 6/2, 28;

ул. Айская, 50, 52;

ул. Цюрупы, 98,100;

ул. Достоевского, 97;

ул. Мингажева, 123/1;

ул. С. Злобина, 28, 34/2, 46/6;

ул. Р. Зорге, 40.

Теги: уборка снега, график
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