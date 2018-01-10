В Уфе после Нового года обнаружены свалки непроданных елок Фото: Гузель Давлетьярова







В Уфе после Нового года обнаружены свалки непроданных елок Фото: Гузель Давлетьярова

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в лесном массиве возле санатория «Радуга» обнаружена свалка непроданных новогодних елок. Фото в агентство «Башинформ» прислали очевидцы.

Лесные красавицы, перевязанные бечевками, валяются кучами. А ведь всего несколько дней назад главные атрибуты Нового года были востребованы среди горожан и стоили в среднем от 500 до 5000 рублей. Продавцы елок пытались сбыть товар даже поздним вечером 31-го декабря, отдавая деревья почти за бесценок.

К сожалению, в Уфе в настоящее время нет специализированных пунктов по утилизации новогодних деревьев. Хотя уже многие российские города перенимают опыт европейских стран в деле применения отслуживших елок. Так, например, в Санкт-Петербурге, елки, сосны и пихты измельчаются и вывозятся в лес: дикие животные используют щепу в качестве еды или подстилки. Также это ценное природное удобрение для защиты и улучшения свойств почвы. В Казани собранные елки забирают фермерские хозяйства, чтобы кормить коз.

У уфимцев такой возможности пока нет. Елки, как и прежде, выбрасываются на помойку, а далее попадают на полигон ТБО в районе поселка Новые Черкассы.

В прошлые годы утилизацией деревьев в башкирской столице частично занималось МУП «Горзеленхоз». Дробильная установка превращала хвойные деревья в древесную щепу, которая в дальнейшем использовалась как органическое удобрение в оранжерее и теплицах предприятия.

«В настоящее время веткодробилка находится на плановом техническом обслуживании, а по контейнерным площадкам пока елок практически нет — люди держат их в домах до Старого Нового года, — рассказал начальник отдела лесного хозяйства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» Максим Щербаков. — Когда установка будет в работоспособном состоянии, предприятие займется утилизацией деревьев. Но обычно к нам поступает не настолько огромный объем деревьев. Основная часть выброшенных елок все же вывозится на полигон в Черкассы».

Некоторые граждане находят достойное применение новогодних деревьев. Одни пускают ветки елок и сосен на веники, другие используют хвою для здоровья, например, принятие ванн с отваром, третьи отправляют их на дрова. Опытные садоводы применяют еловые иглы для защиты почвы от вредителей.