В Башкирии начали принимать заявления от семей с низким доходом на ежемесячные выплаты из материнского капитала Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии начали принимать заявления от семей с низким доходом на ежемесячные выплаты из материнского капитала Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии в региональном отделении Пенсионного фонда России начали принимать заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Рассчитывать на эту поддержку могут только те семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года.

Мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку, сообщается на сайте ПФР.

Право на получение выплат имеют семьи с доходом на каждого члена семьи ниже 1,5-кратного прожиточного минимума. Размер выплаты в каждом регионе равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте за II квартал 2017 года. В Башкортостане сумма будет составлять 8892 рубля — это размер прожиточного минимума на ребёнка за II квартал прошлого года. А претендовать на выплату смогут семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 14 247 рублей — это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2017 года в республике. К примеру, на семью из четырех человек общий доход не должен быть больше 56 988 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различные компенсации и алименты.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Пенсионному фонду дается месяц на рассмотрение заявления и еще 10 дней на перевод денег на ваш счет.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.

С таблицей можно ознакомиться на сайте ПФР.