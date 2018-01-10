УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Информационное агентство REGNUM в материале «Главы регионов Поволжья в рейтинге влияния: кто за кем и почему» по итогам декабря 2017 года сообщает, что «...На две строчки улучшил позиции глава Башкирии Рустэм Хамитов, который переместился на 11-е место» и приводит комментарий экспертов: «Укрепляются позиции главы Башкирии Рустэма Хамитова (с 13-го на 11-е место). В 2018 году получит 1 млрд рублей на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Очевидно, на восстановление позиций Хамитова повлияла и встреча с премьер-министром», — отмечают эксперты».

«Российская газета» под заголовком «Каждому — по труду» публикует интервью министра труда и социальной защиты России Максима Топилина, в котором он рассказывает «о пенсиях, зарплатах, самых бедных и богатых регионах».

«При сопоставлении доходов и стоимости жизни получается, — сказал министр, — что к "богатым" регионам, где денежные доходы населения значительно выше прожиточного минимума, относятся Татарстан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва, Башкортостан, Сахалинская, Белгородская и Московская области».

«Интерфакс-Россия» со ссылкой на предварительные данные Башкортостанстата сообщает, что «Инфляция в Башкирии в декабре составила 0,4%, за весь 2017 год — 1,6%». И что «в материалах ведомства отмечается, что по итогам прошлого года уровень инфляции значительно ниже показателя предыдущего года (1,6% против 4,9% в 2016 году)».

ИА REGNUM публикует свой очередной обзор, посвященный социально-экономическому развитию регионов Поволжья «Экономика растёт — жизнь ухудшается: ситуация в Поволжье». В нем тоже неоднократно упоминается Башкирия – как среди передовых, так и среди отстающих. Например, в добыче полезных ископаемых рост обеспечили Нижегородская область (111,4%), Марий Эл (109,5%), Саратовская область (105,6%), Татария (101,5%), Ульяновская область (100,3%), Башкирия (100,1%).

Производство молока упало в двух регионах Поволжья: Башкирии (97,5%) и Оренбургской области (94,2%). Падение объёма жилищного строительства отмечено, опять же, в Башкирии, Марий Эл, Чувашии, Прикамье, Кировской, Оренбургской и Пензенской областях, но наибольшее — в Кировской области (83,7%).

Объём платных услуг населению вырос на 0,4% (в РФ рост составил 0,2%), но в шести регионах округа спрос на платные услуги сократился. Правда не более чем на 1%: в Башкирии, Марий Эл, Татарии, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

В пяти регионах продукты питания за данный период подорожали: Татарии (+0,7%), Ульяновской области (+0,4%), Башкирии и Оренбургской области (+0,2%),

Денежные доходы населения в октябре в Поволжье составили 25 896 рублей (в РФ — 31 512 рублей). Это на 0,6% выше уровня октября 2016 года. За данный период доходы упали в шести регионах, более всего — Ульяновской области (индекс 96,6%) и Чувашии (97,5%), затем идут Нижегородская области, Удмуртия, Башкирия и Самарская область.

Потребительские расходы по итогам октября в округе составили 20 914 рублей (в РФ — 24 529 рублей). Меньше всего тратят в регионах с маленькими доходами: в Мордовии (12 108 рублей), Марий Эл (13 702 рубля) и Чувашии (13 980 рублей). Больше всего тратят в Башкирии (27 173 рубля) и Татарии (26 930 рублей).

В сентябре-ноябре в Поволжье уровень безработицы был ниже среднероссийского показателя на 0,5%, составив 4,5%. Самая высокая безработица зафиксирована в Башкирии (5,4%), Марий Эл, Пермском крае и Кировской области (5,3%). Самая высокая рождаемость зарегистрирована в Татарии (12,5), Башкирии и Марий Эл (12,2).

«Интерфакс» сообщает, что «Уставный капитал аэропорта Уфы вырос перед реконструкцией до 3 млрд рублей». Как пояснил "Интерфаксу" вице-премьер правительства Башкирии Евгений Гурьев, объем допэмиссии составляет 500 млн рублей. До увеличения уставный капитал аэропорта составлял 2 млрд 468 млн 32 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, капитал увеличен на 20,3%.

Бюджетные средства будут направлены на реализацию проекта по повышению инвестиционной привлекательности международного аэропорта "Уфа" и качества обслуживания клиентов, оценочная стоимость проекта — 5 млрд рублей».

ТАСС передает, что «На территории России ожидаются температурные рекорды, метели и морозы», и в связи с этим «В ряде регионов РФ из-за непогоды на 9 января уже объявлены штормовые предупреждения. Так, это было сделано в Башкирии, где по данным ГУ МЧС по региону, ожидается сильный снегопад с порывами ветра 15-20 м/с. Накануне непогода стала причиной задержки прибытия ряда рейсов из городов России в аэропорт Уфы, 9 января воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по расписанию».

ТАСС также сообщает, что «Жильцы 15 многоквартирных домов в Уфе остались без отопления из-за аварии», уточняет, что она коммунальная и к какому времени отопление собираются восстановить.

В этой теме гораздо информированнее читатели «Известий», которые традиционно пользуются в качестве источника сообщениями ИА «Башинформ»: «Отопление и горячее водоснабжение отключено в 15 жилых домах из-за аварии в Уфе в Республике Башкортостан, сообщила пресс-служба муниципалитета Советского района города Уфы.

Сегодня утром, 9 января, было отключено горячее водоснабжение и отопление в 15 многоквартирных домах, расположенных на Айской, Харьковской и Революционной улицах. Аварийное отключение было вызвано ремонтными работами по реконструкции, которые велись на территории общеобразовательной школы № 44. При выполнении работ по переносу теплосети произошла авария».

Тему тепла и воды затрагивает и «Интерфакс-Россия»: «Северные утки морянка и свиязь впервые зимуют в Уфе». Почему же северные водоплавающие птицы остались зимовать в Уфе? Ответ простой: узнали об очистных сооружениях наших НПЗ. «6 января на реке Белой рядом с очистными сооружениями (нефтезавода — ИФ) видели морянку, 7 января — свиязь, по одной особи. Эта первая регистрация этих птиц в Башкирии в зимний период", — сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" председатель бюро центрального совета Союза охраны птиц России Полина Полежанкина.

По ее словам, и в другие времена года морянки и свиязи не часто пролетают над Башкирией и останавливаются на ее территории.

Орнитолог считает, что птиц, решивших перезимовать в Уфе, привлек незамерзающий водоем».

ИА REGNUM рассказывает об не менее уникальном случае: «Арбитражного управляющего в Башкирии впервые не выпустили из России». Ограничение на выезд из страны будет действовать в течение шести месяцев. Всего в 2017 году в Башкирии состоялось 27 дисквалификаций арбитражных управляющих.

Подробности: «В декабре 2017 года в Башкирии впервые ограничен выезд из Российской Федерации арбитражного управляющего на шесть месяцев за неуплату административного штрафа за неисполнение своих обязанностей. Также арбитражный управляющий дисквалифицирован за затягивание мероприятий процедур банкротства, непринятие мер по формированию конкурсной массы в целях расчета с кредиторами, сообщили ИА REGNUM в управлении Росреестра по республике».