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10 января Среда

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Небольшой снег и отличная видимость на дорогах: синоптики пообещали в Башкирии хорошую погоду

ОБЩЕСТВО

Небольшой снег и отличная видимость на дорогах: синоптики пообещали в Башкирии хорошую погоду Фото: ИА «Башинформ»

Небольшой снег и отличная видимость на дорогах: синоптики пообещали в Башкирии хорошую погоду Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По прогнозу Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 7 до 12 градусов мороза.

На автодорогах видимость хорошая.

Теги: прогноз погоды
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