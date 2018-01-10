Небольшой снег и отличная видимость на дорогах: синоптики пообещали в Башкирии хорошую погоду
Небольшой снег и отличная видимость на дорогах: синоптики пообещали в Башкирии хорошую погоду Фото: ИА «Башинформ»
Небольшой снег и отличная видимость на дорогах: синоптики пообещали в Башкирии хорошую погоду Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
По прогнозу Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха днем — от 7 до 12 градусов мороза.
На автодорогах видимость хорошая.