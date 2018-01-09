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В Башкирии собирают деньги и вещи для парня, чей дом сгорел перед самым Новым годом

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии собирают деньги и вещи для жителя деревни Ишмурзино Баймакского района Альгиза Тутманова. Его дом сгорел дотла 30 декабря, в последнюю ночь 2017 года.

Самого хозяина дома в это время дома не было, он находился в клубе. Возможной причиной пожара называют неисправность проводки. После возгорания огонь достиг газового баллона, который почти сразу взорвался. Пожар уничтожил весь дом. Из-за тумана и удаленности дома соседи не сразу увидели начавшийся пожар.

«В этом доме Альгиз жил с отцом вдвоем, три года назад отец трагически погиб. Теперь парень, который остался в одиночестве, оказался без документов и без сменной одежды, вынужден проживать у родственников. Мы помогли ему, как могли, но средств на восстановление требуется немало», — рассказала тетя пострадавшего Сакина Тутманова.

Она обратилась к пользователям интернета с просьбой о помощи. Номер счета: 40817810906001798361.

Теги: пожар
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