В Башкирии дети получили обморожение во время отдыха на природе Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области В Башкирии дети получили обморожение во время отдыха на природе Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Зимний отдых на Иремеле для туристов из Уфы оказался настоящим испытанием. Гостям природного парка понадобилась помощь спасателей.

По информации Поисково-спасательной службы Челябинской области, 5 января при восхождении группы на вершину горы двухлетний ребенок получил переохлаждение рук и обморожение ног первой степени. Спасатели эвакуировали мать с сыном на снегоходе, вскоре малыш был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Похожий случай был зафиксировали там же 6 января: у жителя столицы Башкирии, катавшегося с девятилетним ребенком на снегоходе, закончился бензин. В результате школьник получил обморожение первой-второй степени. Прибывшие на место спасатели заправили снегоход, обогрели пострадавших и проводили их до поселка Тюлюк.

Сотрудники Мобильного отряда Челябинской поисково-спасательной службы, а также общественные спасатели от «Российского союза спасателей» дежурили в Природном парке «Иремель» с 31 декабря по 8 января. За время дежурства для оказания помощи спасатели выезжали четыре раза.