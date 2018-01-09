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В жилых домах в Советском районе Уфы восстановлено водоснабжение

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 15 жилых домах в Советском районе Уфы восстановлено водоснабжение. По улицам Цюрупы, Краснодонской, Пархоменко, Петропавловской пришлось аварийно отключить ХВС в связи с утечкой из земли на водопроводной линии. Дома оставались без холодного водоснабжения с 14.30.

На месте работала аварийная бригада МУП «Уфаводоканал».

Теги: утечка, ХВС, отключение воды
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