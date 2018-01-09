В жилых домах в Советском районе Уфы восстановлено водоснабжение
УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В 15 жилых домах в Советском районе Уфы восстановлено водоснабжение. По улицам Цюрупы, Краснодонской, Пархоменко, Петропавловской пришлось аварийно отключить ХВС в связи с утечкой из земли на водопроводной линии. Дома оставались без холодного водоснабжения с 14.30.
На месте работала аварийная бригада МУП «Уфаводоканал».
Счастливы вместе: инвалид из Башкирии нашел свою «вторую половинку» в интернете
Уфимец будет продавать продукты под брендом «Кущтанащ»
В Башкирии собирают деньги и вещи для парня, чей дом сгорел перед самым Новым годом
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи