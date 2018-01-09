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Жители Уфы жаловались на работу амбулатории и методы распределения учебников

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Жители Уфы жаловались на работу амбулатории и методы распределения учебников

Фото: Книжная палата РБ

Жители Уфы жаловались на работу амбулатории и методы распределения учебников

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Жители столицы республики были недовольны работой амбулатории и методами распределения учебников среди школьников. О культурно-бытовых нуждах горожан рассказала газета «Красная Башкирия» в декабре 1947 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В этот день в помещении 19 избирательного участка Уфы было особенно людно, — сообщила газета 7 декабря. — Избиратели пришли, чтобы послушать выступление заместителя председателя исполкома Кировского райсовета Галеева». Разговор шел о благоустройстве города и участии в этом деле рабочих местных заводов и фабрик. «В этом году они отработали 58 тысяч трудодней и заасфальтировали 8 400 кв. метров тротуаров, 500 кв. метров дорог. Посажено 11 тысяч деревьев и кустарников», — приводит цифры издание. При этом выяснилось, что «с большой охотой работали коллективы рабочих заводов горного оборудования, Витаминного завода, работники института им. Мечникова».

Во время встречи горожане рассказали чиновникам о своих насущных проблемах. В частности, жители Нижегородки пожаловались на работу третьей амбулатории. «Проверка показала, что их жалоба совершенно справедлива», — сообщил в газете председатель исполкома Ленинского райсовета Сагитов. Также уфимцев не устраивали методы распределения учебников и тетрадей среди учащихся. «Сейчас принимаются все меры к тому, чтобы улучшить снабжение учащихся учебниками и тетрадями. Дети-сироты будут получать учебники и тетради бесплатно», — говорится в издании.

Жительница дома номер 20 по ул. Карла Маркса рассказала о работе детской консультации и пожелала, «чтобы при вызове врача на дом посылка врача не откладывалась на следующий день, как это бывает сейчас».

А избиратель Еникеев поведал о фактах, когда управляющие домами собирают с жильцов деньги и не отчитываются в расходовании этих средств. «Необходимо, чтобы деньги, собираемые управдомами на какие-либо нужды, расходовались правильно и чтобы жильцам выдавались квитанции в получении от них денег», — предложил он.

На встрече с местными властями уфимские избиратели критиковали работу магазинов, бань, парикмахерских, а также обвинили «горкомхоз в том, что он не принимает мер к сохранению зеленых насаждений в городе».

Напомним, 21 декабря 1947 года в СССР были проведены выборы в местные Советы депутатов.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, выборы, благоустройство
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