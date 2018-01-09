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В Советском районе Уфы произошла вторая авария, отключена холодная вода

ОБЩЕСТВО

В Советском районе Уфы произошла вторая авария, отключена холодная вода Фото: tvc.ru

В Советском районе Уфы произошла вторая авария, отключена холодная вода Фото: tvc.ru

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Советском районе Уфы произошла вторая авария, теперь на сетях холодного водоснабжения. В связи с утечкой из земли на водопроводной линии по улице Краснодонской, 53, пришлось аварийно отключить ХВС до 17.00.

Без холодной воды остались 15 жилых домов по улицам Цюрупы, Краснодонская, Пархоменко, Петропавловская. Утечка устраняется, на месте аварии работает бригада МУП «Уфаводоканал».

Теги: утечка, ХВС, отключение воды
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