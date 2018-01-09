Жители Уфы в 2017 году расплатились в общественном транспорте МУЭТ картой Сбербанка более 28 000 раз Фото: Сбербанк Жители Уфы в 2017 году расплатились в общественном транспорте МУЭТ картой Сбербанка более 28 000 раз Фото: Сбербанк

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Более 28 000 раз в 2017 году уфимцы расплатились за проезд в электротранспорте города банковской картой Сбербанка. Это почти в 10 раз больше, чем в 2016 году. Такому росту способствовало постоянное улучшение сервисов Сбербанка.

Например, к оплате в транспорте МУЭТ теперь принимают банковские карты платёжных систем «МИР» и Mastercard. Ранее расплачиваться можно было только картой VISA. В прошлом месяце уфимцам стала доступна функция пополнения всех карт, которые принимаются к оплате в электротранспорте МУЭТ Уфы, со смартфона или компьютера с помощью Сбербанк Онлайн. Для этого достаточно ввести девятизначный номер электронного кошелька карты (он всегда указан на чеке, который выдает кондуктор). Отметим, что деньги на транспортную карту и на карты с транспортным приложением зачисляются на следующий день после оплаты. Если вам необходимо воспользоваться картой в день пополнения, рекомендуем воспользоваться устройствами самообслуживания Сбербанка.

Карта с транспортным приложением от Сбербанка — это бесконтактная дебетовая карта с функцией PAYWAVE/PAYPASS. Дополнительно на ней размещается транспортное приложение, которое используется для записи проездных билетов через устройства самообслуживания Сбербанка. Благодаря такой карте ездить на электротранспорте Уфы можно по тарифу 18 рублей за поездку вместо 20 рублей. Банковскими бесконтактными картами в Башкирии пользуются уже более 100 тысяч жителей.