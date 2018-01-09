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10 января Среда

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В столице Башкирии впервые замечены редкие для наших краев северные птицы

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии впервые замечены редкие для наших краев северные птицы

Фото: Эльза Габбасова, Илья Фролов

В столице Башкирии впервые замечены редкие для наших краев северные птицы

Фото: Эльза Габбасова, Илья Фролов

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В столице Башкирии впервые остались на зимовку редкие для наших краев северные птицы. 6 января на реке Белой рядом с очистными сооружениями нефтезавода орнитологи-любители увидели морянку — северную утку, которая зимует в море. А 7 января в объектив фотоаппарата попала свиязь — водоплавающая птица северного полушария, зимующая в основном в Восточной Африке, Южной Азии, Индокитае.

Как рассказала агентству «Интерфакс-Поволжье» председатель бюро центрального совета Союза охраны птиц России Полина Полежанкина, это первая регистрация данных птиц в Башкирии в зимний период. Она считает, что птиц, решивших перезимовать в Уфе, привлек незамерзающий водоем.

Теги: редкие птицы, орнитология
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