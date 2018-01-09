Уфимские экологи получили анализы воды из пожелтевшего ручья в Деме Фото: Минэкологии РБ Уфимские экологи получили анализы воды из пожелтевшего ручья в Деме Фото: Минэкологии РБ

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимские экологи сообщили о результатах анализа проб воды из ручья, который проходит около садового товарищества «Сосновый бор» и вблизи трассы М5 в Демском районе. Перед новым годом местные жители начали сообщать в чрезвычайные службы, что вода в ручье имеет необычный желтый цвет и не замерзает.

Однако, как выяснилось, опасных веществ в ручье не обнаружено. «Состав воды обычный, никаких опасных ингредиентов, в том числе нефтепродуктов, фенолов не обнаружено. Угроза загрязнения водных объектов, в том числе реки Белой, отсутствует», — сообщила начальник Уфимского территориального управления Минэкологии РБ Альфия Абзелилова. Чтобы удостовериться в полной безопасности, проводятся дополнительные исследования, проинформировали в ведомстве.