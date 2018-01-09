В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 10 января
В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 10 января Фото: Олег Яровиков
В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 10 января Фото: Олег Яровиков
УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Управления жилищного хозяйства районов Уфы представили график очистки дворов от снега с применением спецтехники на 10 января.
Завтра в Советском районе башкирской столицы будут расчищаться дворы по следующим адресам:
проспект Октября, 6, 26;
ул. Айская, 48;
ул. Кирова, 93;
ул. Цюрупы, 130;
ул. Революционная, 129, 131;
ул. Р. Зорге, 18, 20/1;
ул. Мингажева, 121, 123;
ул. Губайдуллина, 11;
ул. 50 лет СССР, 12, 14.
В Ленинском районе очистка дворов от снега запланирована на ул. К. Маркса, 40, 53, ул.Гафури, 11 и ул. Ахметова, 300.
В Октябрьском районе планируется очистить дворы по следующим адресам:
ул. Р. Зорге, 31/1, 47, 49;
ул. Шафиева, 14, 48, 50, 52, 54;
ул. 50 лет СССР, 9, 11, 13, 15;
пр. Октября, 55, 57, 80/1, 82, 82/1, 84/1;
ул. Российская, 47, 106/1, 106, 108, 104, 102, 100, 149, 149/1, 151, 153, 153/1;
ул. Комсомольская, 163/3;
ул. Уфимское шоссе, 6, 6/1;
ул. 50 лет СССР, 50;
ул. Менделеева, 162, 211, 211/1, 213;
Лесной проезд, 6, 6/1, 12;
ул. Б. Бикбая, 2, 4, 6, 8, 12, 12/1, 12/2;
ул. М. Рыльского, 2, 4, 6/1, 8/1, 8/2;
ул. Набережная, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/2, 3/3, 3/5, 29/2, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 41, 41/1;
ул. Новоженова, 7, 7/1, 9/1.
В Кировском районе очистка придомовых территорий запланирована по адресам:
Дуванский бульвар, 25;
ул. Батырская, 8/1;
ул. Заки Валиди, 43;
ул. Бехтерева, 10/1;
ул. Коммунистическая,71;
ул. Авроры, 5, 7/3, 12;
ул. Сеченова, 51, 53.
В Орджоникидзевском районе уборка снега во дворах состоится 10 января по следующим адресам:
ул. Победы 20, 22, 26;
ул. Ш. Руставели, 18;
ул. Ушакова, 90;
ул. Космонавтов, 7, 14;
ул. Б. Хмельницкого, 92/1, 92;
проспект Октября, 83/1, 101, 125, 160;
ул. Калинина, 13;
ул. Кольцевая, 58;
ул. Коммунаров, 69;
ул. Борисоглебская, 4, 4/1;
ул. Архитектурная, 1;
ул. Мира, 31.