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9 января Вторник

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В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 10 января

ОБЩЕСТВО

В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 10 января Фото: Олег Яровиков

В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 10 января Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Управления жилищного хозяйства районов Уфы представили график очистки дворов от снега с применением спецтехники на 10 января.

Завтра в Советском районе башкирской столицы будут расчищаться дворы по следующим адресам:

проспект Октября, 6, 26;

ул. Айская, 48;

ул. Кирова, 93;

ул. Цюрупы, 130;

ул. Революционная, 129, 131;

ул. Р. Зорге, 18, 20/1;

ул. Мингажева, 121, 123;

ул. Губайдуллина, 11;

ул. 50 лет СССР, 12, 14.

В Ленинском районе очистка дворов от снега запланирована на ул. К. Маркса, 40, 53, ул.Гафури, 11 и ул. Ахметова, 300.

В Октябрьском районе планируется очистить дворы по следующим адресам:

ул. Р. Зорге, 31/1, 47, 49;

ул. Шафиева, 14, 48, 50, 52, 54;

ул. 50 лет СССР, 9, 11, 13, 15;

пр. Октября, 55, 57, 80/1, 82, 82/1, 84/1;

ул. Российская, 47, 106/1, 106, 108, 104, 102, 100, 149, 149/1, 151, 153, 153/1;

ул. Комсомольская, 163/3;

ул. Уфимское шоссе, 6, 6/1;

ул. 50 лет СССР, 50;

ул. Менделеева, 162, 211, 211/1, 213;

Лесной проезд, 6, 6/1, 12;

ул. Б. Бикбая, 2, 4, 6, 8, 12, 12/1, 12/2;

ул. М. Рыльского, 2, 4, 6/1, 8/1, 8/2;

ул. Набережная, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/2, 3/3, 3/5, 29/2, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 41, 41/1;

ул. Новоженова, 7, 7/1, 9/1.

В Кировском районе очистка придомовых территорий запланирована по адресам:

Дуванский бульвар, 25;

ул. Батырская, 8/1;

ул. Заки Валиди, 43;

ул. Бехтерева, 10/1;

ул. Коммунистическая,71;

ул. Авроры, 5, 7/3, 12;

ул. Сеченова, 51, 53.

В Орджоникидзевском районе уборка снега во дворах состоится 10 января по следующим адресам:

ул. Победы 20, 22, 26;

ул. Ш. Руставели, 18;

ул. Ушакова, 90;

ул. Космонавтов, 7, 14;

ул. Б. Хмельницкого, 92/1, 92;

проспект Октября, 83/1, 101, 125, 160;

ул. Калинина, 13;

ул. Кольцевая, 58;

ул. Коммунаров, 69;

ул. Борисоглебская, 4, 4/1;

ул. Архитектурная, 1;

ул. Мира, 31.

Теги: очистка дворов, снег
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