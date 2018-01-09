Стало известно, где предпочитают проводить новогодние каникулы жители Башкирии Фото: Андрей Старостин Стало известно, где предпочитают проводить новогодние каникулы жители Башкирии Фото: Андрей Старостин

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Стали известны наиболее востребованные направления отдыха для жителей Башкирии в эти новогодние каникулы. В международном аэропорту «Уфа» обнародовали итоги работы за первые дни января. По данным пресс-службы аэропорта, пассажиропоток из Уфы в новогодние праздники вырос на 30% относительно аналогичного показателя 2017 года.

Среди международных рейсов наибольшей популярностью пользовались полеты в Дубай — поток туристов вырос на 300%. Вторым по популярности городом среди путешественников из Уфы стал Стамбул — востребованность этого направления в каникулярные дни выросла на 83%. Третье место — у рейсов на Пхукет. Здесь рост составил 27%.

Самыми популярными направлениями на внутренних воздушных линиях во время праздничных каникул стали Москва — пассажиропоток вырос на 18%, а также Санкт-Петербург и Сургут — в этих направлениях рост составил 9%.

В прошлом году в первые дни января путешественники из Башкирии предпочитали улетать во Вьетнам, Гоа и Бангкок. Среди внутренних направлений в начале 2017 года лидировали Москва, Санкт-Петербург и Когалым.