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В новогодние праздники в Уфе спасли 18 человек

ОБЩЕСТВО

В новогодние праздники в Уфе спасли 18 человек Фото: Служба спасения 112

В новогодние праздники в Уфе спасли 18 человек Фото: Служба спасения 112

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

20 тысяч обращений от уфимцев получили специалисты городской «Службы спасения 112» за 10 дней новогодних праздников. Именно столько звонков обработали в информационно-диспетчерском центре.

«Среди них зарегистрировано около 5,7 тысячи — вызовы экстренных служб, свыше 13 тысяч — оказание консультативной помощи. Спасателями поисково-спасательного отряда совершено 37 выездов, спасено 18 человек», — уточнили в пресс-службе «Службы спасения 112».

За новогодние праздники зарегистрировано 11 аварийных отключений в сфере ЖКХ, а на дорогах столицы Башкирии произошло 227 аварий.

Теги: Служба спасения 112, новогодние праздники
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