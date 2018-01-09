В новогодние праздники из Уфы вывезли трех собак в страны Европы Фото: Россельхознадзор по РБ В новогодние праздники из Уфы вывезли трех собак в страны Европы Фото: Россельхознадзор по РБ

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По информации Управления Россельхознадзора по РБ, с 1 по 9 января в пункте пропуска международного аэропорта «Уфа» специалисты ветеринарного контроля оформили международные ветеринарные сопроводительные документы на вывоз из Уфы трех собак в страны Европы.

Кроме того, в указанный период в пункте пропуска выявлено три нарушения правил перевозки поднадзорных грузов. Работники Управления изъяли 7,6 кг продукции животного происхождения из ручной клади и багажа пассажиров, прибывших в столицу республики из Азербайджана. У прилетевших граждан отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы на данный товар. Изъятая продукция направлена на уничтожение.